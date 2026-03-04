Napoli-Torino, ci saranno Anguissa e De Bruyne? Le ultime di Sky Sport

Il tema dei rientri in casa Napoli resta un nodo centrali. Gli infortuni nel corso della stagione sono stati tanti, Antonio Conte ha dovuto rinunciare a diversi giocatori nel corso del tempo risentendone, ovviamente, anche sotto il punto di vista di gestione della rosa. Ad oggi il Napoli spera di poter affrontare il rush finale con la maggiormente degli effettivi a disposizione.

Napoli, le ultime su De Bruyne e Anguissa

Se è vero che sembrano ormai scontati i forfait di McTominay e Lobotka, ci sono anche delle buone notizie che arrivano in vista del prossimo e delicato match che i partenopei dovranno giocare venerdì sera contro il Torino di Roberto D’Aversa.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sia Anguissa che De Bruyne starebbero dando segnali ampiamente incoraggianti. Per entrambi, insomma, la convocazione sembra ormai prossima, notizia che ovviamente può far esultare l’allenatore.