Napoli, pronto un rinnovo a sorpresa! Firmerà fino al 2028

Il Napoli ha avviato i colloqui per prolungare il contratto di Leonardo Spinazzola, uno dei giocatori più esperti della rosa. L’idea della società è estendere l’accordo fino al 2027, con la possibilità di arrivare al 2028. La trattativa è già iniziata e i segnali sono positivi. Nel frattempo, il laterale italiano continua a essere seguito anche dal commissario tecnico Gennaro Gattuso, che valuta la sua convocazione per i prossimi impegni della Nazionale.

Il Napoli avvia i contatti per il rinnovo di Spinazzola

Il Napoli vuole proseguire il rapporto con Leonardo Spinazzola. Il club ha avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore per discutere il prolungamento del contratto.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira, i colloqui sono già in corso e la società azzurra avrebbe presentato una prima proposta.

Il punto principale della trattativa riguarda la durata dell’accordo. Il Napoli preferirebbe fermarsi al 2027, mentre il giocatore spinge per un contratto più lungo. Le parti restano comunque in dialogo e il clima appare positivo.

Spinazzola tra Napoli e Nazionale

Oltre alla situazione contrattuale, Leonardo Spinazzola resta un nome importante anche per la Nazionale italiana. Il laterale ha grande esperienza internazionale e continua a essere un profilo seguito con attenzione.

Secondo le ultime informazioni, il commissario tecnico Gennaro Gattuso starebbe pensando a lui per i prossimi impegni della selezione azzurra.

Per Spinazzola sarebbe un ritorno importante nel giro della Nazionale, dopo stagioni segnate da alcuni problemi fisici ma anche da prestazioni convincenti con i club.