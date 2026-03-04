Napoli, occhi in Premier per l’estate: c’è un obiettivo condiviso con il Manchester United

Il Napoli guarda già al prossimo mercato estivo e monitora con attenzione la Premier League. Tra i profili osservati dalla dirigenza azzurra c’è Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton che potrebbe lasciare il club inglese nella prossima finestra di trasferimenti. Sul giocatore però non c’è soltanto il Napoli. Anche il Manchester United segue con interesse la situazione del brasiliano. Una possibile sfida di mercato che potrebbe accendersi nei prossimi mesi, mentre il club partenopeo continua a pianificare il futuro della propria mediana.

Il Napoli segue Joao Gomes per il centrocampo

Tra i nomi che circolano per il futuro del Napoli c’è quello di Joao Gomes, centrocampista brasiliano attualmente in forza al Wolverhampton. Il giocatore è considerato uno dei profili più interessanti della Premier League per energia, dinamismo e capacità di recupero del pallone.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Nicolò Schira, il centrocampista sarebbe pronto a lasciare il club inglese nella prossima estate.

“Napoli e Manchester United sono interessati al centrocampista del Wolverhampton Joao Gomes, pronto a lasciare i Wolves nella finestra estiva.”

La società azzurra segue da tempo il mercato internazionale per rinforzare il reparto centrale. L’idea è inserire un giocatore giovane ma già abituato a campionati di alto livello.

Sfida di mercato con il Manchester United

Sul talento brasiliano però c’è anche la concorrenza del Manchester United, uno dei club più attivi sul mercato europeo. La presenza della squadra inglese potrebbe rendere la trattativa più complessa.

Il Wolverhampton osserva con attenzione l’evoluzione della situazione. Il club potrebbe valutare eventuali offerte nella prossima sessione di mercato, soprattutto se il giocatore manifesterà la volontà di cambiare squadra.

Per il Napoli sarebbe un investimento importante, soprattutto pensando al livello della Premier League, campionato che negli ultimi anni ha visto crescere molti centrocampisti di grande qualità.

Un profilo internazionale per il progetto del Napoli

Il possibile arrivo di Joao Gomes rientrerebbe in una strategia chiara del Napoli. Il club vuole continuare a costruire una rosa competitiva anche nelle competizioni europee.

Negli ultimi anni la società ha spesso puntato su profili internazionali capaci di crescere rapidamente nel campionato italiano. Il passaggio dalla Premier League alla Serie A rappresenta spesso un salto interessante dal punto di vista tattico.

Il mercato estivo è ancora lontano, ma le valutazioni sono già partite. In un calcio sempre più globale, le grandi operazioni nascono spesso mesi prima. Il Napoli lo sa bene e continua a muoversi con attenzione.