Napoli, che notizia per Vergara: adesso è ufficiale

Un prestigioso premio verrà attribuito ad Antonio Vergara, il “Rising Star Of The Month” del mese di Febbraio, che gli verrà attribuito prima del match di venerdì sera contro il Torino, in programma allo stadio “Maradona” alle 20.45. Vergara non è il primo calciatore del Napoli a vincere questo premio, infatti anche Hojlund è stato insignito di tale riconoscimento nel mese di dicembre. Il riconoscimento è riservato ai calciatori Under 23, nati a partire dal 1° gennaio 2003, e premia i migliori giovani distintisi nel corso del mese in Serie A.

Vergara è il “Rising Star Of The Month”: parla De Siervo

Il metodo con cui è stato scelto di premiare Vergara non è affatto casuale, anzi segue dei parametri ben precisi: il vincitore viene selezionato attraverso le analisi evolute di Kama Sport, elaborate grazie ai dati tracking del sistema Hawk-Eye. Il rating considera non solo statistiche ed eventi tecnici, ma anche dati posizionali e movimenti senza palla, valutando scelte di gioco ed efficienza tecnico-fisica. Un’analisi approfondita che garantisce dunque una valutazione oggettiva e qualitativa delle prestazioni.

Il Ceo della Lega Serie A, De Siervo, commenta così il premio attribuito a Vergara: