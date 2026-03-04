Lang, messaggio inaspettato per il Napoli: avete visto cosa ha pubblicato? – FOTO

L’avventura di Noa Lang al Napoli è giunta al termine dopo soli 6 mesi. Nonostante l’olandese non abbia mai nascosto il suo disappunto riguardo alla recente esperienza in Italia, non ha di certo dimenticato l’ottimo rapporto con alcuni membri della rosa: tra questi c’è David Neres, che ha festeggiato ieri i 29 anni; per l’occasione, Lang ci ha tenuto a fargli auguri tramite una storia su Instagram.

Lang, la storia Instagram per il compleanno di Neres

Noa Lang è tornato a coinvolgere il mondo Napoli, non con delle dichiarazioni, bensì con un post social per fare gli auguri all’ex compagno di squadra David Neres, con il quale l’olandese ha stretto fin da subito una forte amicizia. La storia su Instagram del calciatore del Galatasaray lo ritrae insieme a “Mimi”, con un messaggio d’affetto e nostalgia:

“Tanti auguri Mimi, mi manchi mlk” (mlk=abbreviazione di moleque, che in portoghese significa ragazzino)

Un’ulteriore dimostrazione del legame che Lang aveva stretto con alcuni membri della rosa, nonostante il suo breve periodo in azzurro.