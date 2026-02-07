Napoli, l’annuncio su Neres e Anguissa: “Ecco quando tornano”

Dopo la deludente eliminazione dalla Champions League, il Napoli non deve più sbagliare. Oltre alla Coppa Italia, obiettivo alla portata, la squadra di Antonio Conte dovrà conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. I numerosi infortuni hanno complicato i piani del tecnico azzurro ma nel corso dei prossimi mesi dovrà essere consolidata la posizione in classifica, anche grazie al ritorno degli infortunati. A proposito di rientri, ecco quando dovrebbero tornare a disposizione Zambo Anguissa e David Neres.

Infortunio Anguissa, Troise: “C’è fiducia per un suo ritorno in Napoli-Roma”

Ciro Troise ha parlato nel corso di ‘Terzo Tempo Calcio Napoli’, trasmissione in onda su ‘Televomero’. Il giornalista ha fatto il punto sulle condizioni di Zambo Anguissa, ai box da inizio novembre a causa di una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra:

“Ha avuto un problema muscolare molto serio, lo aveva risolto. Doveva tornare tra i convocati in Napoli-Sassuolo, ma al rientro ha avuto una fortissima lombalgia. Sta lavorando già da giorni facendo differenziato. Potrà tornare quando il corpo, sollecitandolo allo sforzo, darà piene risposte. C’è fiducia per un suo ritorno in Napoli-Roma”.

Troise fa chiarezza sull’infortunio di Neres: “Credo che la sua stagione sia vicina alla conclusione”

Ciro Troise ha parlato anche dell’infortunio di David Neres. Il brasiliano si è operato negli scorsi giorni per risolvere un problema alla caviglia e per rivederlo in campo il Napoli dovrà attendere ancora diverso tempo: