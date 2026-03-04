De Bruyne verso il rientro, parla l’ex Napoli: “Ecco come può rendere di più…”

Kevin De Bruyne è pronto a tornare dopo l’infortunio rimediato contro l’Inter lo scorso 25 ottobre. Il belga negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi a Castel Volturno ed è sembrato essere in ottima forma. Per questo motivo, Antonio Conte starebbe pensando di convocarlo già per la sfida contro il Torino. Non è mancato un consiglio di un ex Napoli, proprio su come incastrare in rosa il suo modo di giocare.
De Bruyne sottopunta? Ecco l’ultima idea
Secondo Bertran Crasson, ex calciatore belga del Napoli, l’assenza di De Bruyne ha pesato molto sulla stagione dei partenopei che non sono riusciti a lottare per lo Scudetto:
“De Bruyne è mancato molto, così come Lukaku. L’ex City io lo vedo bene a centrocampo o sottopunta. Tutti sappiamo che tende a chiedere il pallone tra i piedi, vuole decidere il ritmo della squadra. Con le sue qualità di ultimo passaggio e la precisione del tiro in porta, come sottopunta potrebbe rendere un po’ di più” – ha affermato a Kiss Kiss Napoli nel corso di ‘Radio Goal’.