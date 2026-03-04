Attacco a Sal Da Vinci, accuse pesantissime: citata persino la camorra

La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo continua a far discutere. A scatenare nuove polemiche sono state le parole del giornalista Aldo Cazzullo, firma del Corriere della Sera, che ha espresso un giudizio molto duro sulla canzone vincitrice. Le sue dichiarazioni hanno acceso il dibattito tra fan, addetti ai lavori e pubblico. Il commento è diventato rapidamente virale sui social, soprattutto a Napoli, città con cui l’artista ha un legame profondo e che lo ha sempre sostenuto nel corso della sua carriera.

Le parole di Cazzullo contro la canzone vincitrice

Nel suo intervento sul Corriere della Sera, Aldo Cazzullo ha criticato apertamente il brano con cui Sal Da Vinci ha trionfato a Sanremo. Il giornalista ha espresso un giudizio molto netto sulla qualità della canzone.

“È forse la più brutta canzone che abbia mai vinto un Festival.”

Un commento che ha subito acceso la discussione nel mondo della musica italiana. Cazzullo ha proseguito nel suo ragionamento facendo un paragone provocatorio con il cinema e la comicità italiana.

“Potrebbe essere una canzone di Checco Zalone, che però le scrive per burla.”

Le parole del giornalista hanno diviso l’opinione pubblica. Alcuni hanno difeso il diritto alla critica, altri hanno considerato il commento eccessivo nei confronti dell’artista napoletano.

Il riferimento alla camorra che accende la polemica

La parte più discussa dell’intervento riguarda però un passaggio che ha suscitato forte indignazione tra molti lettori e fan del cantante.

“Per sempre sì potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra.”

Il riferimento ha provocato reazioni immediate, soprattutto sui social. Molti utenti hanno criticato la scelta di collegare una canzone popolare a un tema così delicato.

Il dibattito ha coinvolto anche il pubblico di Napoli, città in cui Sal Da Vinci è una figura molto amata. In tanti hanno difeso l’artista e il valore della sua musica.

La reazione del pubblico e il dibattito culturale

La polemica nata dopo le parole di Aldo Cazzullo dimostra ancora una volta quanto il Festival di Sanremo resti un evento centrale nella cultura italiana.

Ogni edizione genera discussioni, opinioni diverse e giudizi contrastanti. È parte della storia stessa della manifestazione.

Nel caso di Sal Da Vinci, la questione riguarda anche il rapporto tra musica popolare, identità culturale e percezione pubblica. Il cantante napoletano rappresenta da anni una tradizione musicale molto radicata nel territorio.

Proprio per questo le critiche ricevute hanno avuto un’eco così forte. Quando musica e identità si incontrano, il dibattito diventa inevitabile. E spesso racconta molto più di una semplice canzone.