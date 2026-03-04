Sal da Vinci al Maradona per Napoli-Torino! Cos’è previsto prima del match

Napoli si prepara a riabbracciare Sal Da Vinci, fresco vincitore di Sanremo grazie al brano “Per Sempre sì”. Come svelato da Repubblica, venerdì sera il cantante napoletano sarà presente sugli spalti del Maradona per assistere alla sfida della sua squadra del cuore col Torino.

Sal da Vinci sarà al Maradona per Napoli-Torino

La settimana di Sanremo è da incorniciare per Sal Da Vinci che al festival ha conquistato l’Italia intera con “Per Sempre sì”, che gli è valsa la prima posizione. Un vero e proprio eroe per la città di Napoli e ora è pronto ad essere accolto come tale. Confermata la sua presenza per venerdì sera al Maradona in vista della gara di campionato fra Napoli e Torino.

Al momento non risulta in programma una sua esibizione prima del match. Verrà probabilmente presentato e fatto scendere in campo nel prepartita, in modo tale da ricevere il tributo dal popolo azzurro.