Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Conte-Napoli, avanti insieme? ADL ha un piano, il punto del Mattino

di
Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis a colloquio per la terza stagione

La stagione si avvia verso la fase finale, e il Napoli come i grandi top club inizia a pianificare la prossima annata. Per il futuro azzurro, ovviamente, sarà molto importante la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il club partenopeo, salvo sorprese, ripartirà da Antonio Conte: l’idea di Aurelio De Laurentiis.

Napoli, Conte verso il terzo anno: le ultime

Antonio Conte prosegue nella sua esperienza partenopea: Scudetto al primo anno, e una Supercoppa italiana al secondo nonostante le mille complicazioni del caso. Per completare al meglio questo biennio, il tecnico salentino vuole centrare la qualificazione alla prossima Champions, fondamentale per le casse azzurre.

Il futuro di Conte in azzurro, però, sembra non fermarsi al solo biennio. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’allenatore è convinto di portare a termine il suo contratto triennale fino al giugno 2027. Il mister ha spostato a pieno il progetto Napoli ed è pronto a proseguire la sua avventura all’ombra del Vesuvio.

Antonio Conte e Lele Oriali in campo per il campionato
Conte e Oriali in campèo per la Serie A

D’altro canto anche Aurelio De Laurentiis rimane sulle sue posizioni: fiducia a Conte. Il presidente ha in mente un incontro alla fine della stagione sulla falsa riga dello scorso anno, per mettere giù il progetto della nuova stagione. Insomma tutto porta verso il proseguo di questo matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie