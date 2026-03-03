Conte-Napoli, avanti insieme? ADL ha un piano, il punto del Mattino

La stagione si avvia verso la fase finale, e il Napoli come i grandi top club inizia a pianificare la prossima annata. Per il futuro azzurro, ovviamente, sarà molto importante la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il club partenopeo, salvo sorprese, ripartirà da Antonio Conte: l’idea di Aurelio De Laurentiis.
Napoli, Conte verso il terzo anno: le ultime
Antonio Conte prosegue nella sua esperienza partenopea: Scudetto al primo anno, e una Supercoppa italiana al secondo nonostante le mille complicazioni del caso. Per completare al meglio questo biennio, il tecnico salentino vuole centrare la qualificazione alla prossima Champions, fondamentale per le casse azzurre.
Il futuro di Conte in azzurro, però, sembra non fermarsi al solo biennio. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’allenatore è convinto di portare a termine il suo contratto triennale fino al giugno 2027. Il mister ha spostato a pieno il progetto Napoli ed è pronto a proseguire la sua avventura all’ombra del Vesuvio.
D’altro canto anche Aurelio De Laurentiis rimane sulle sue posizioni: fiducia a Conte. Il presidente ha in mente un incontro alla fine della stagione sulla falsa riga dello scorso anno, per mettere giù il progetto della nuova stagione. Insomma tutto porta verso il proseguo di questo matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli.