Napoli, notizia clamorosa su Lukaku e De Bruyne: succederà a marzo

Il Napoli ritrova uno dei suoi uomini chiave Kevin De Bruyne, il centrocampista infatti è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, 128 giorni dopo lo stop rimediato in campionato contro l’Inter. Il belga ha manifestato entusiasmo per il rientro, mentre si valutano i prossimi passi tra club e nazionale.
De Bruyne, le emozioni del ritorno sul campo
Come riportato da Il Mattino, De Bruyne ha definito il suo ritorno in campo con il Napoli una “sensazione stupenda”. Un momento atteso da mesi, arrivato al termine di un lungo percorso di recupero monitorato con attenzione anche dalla federazione belga. Il rientro graduale rappresenta un passaggio decisivo per ritrovare ritmo e condizione, prima di mettersi totalmente a disposizione di Antonio Conte.
Ipotesi doppia chiamata nella sosta di marzo
Se i segnali dovessero essere ancora positivi, il CT della nazionale belga Rudi Garcia potrebbe anche pensare di convocarlo per le amichevoli di marzo contro Stati Uniti e Messico, in preparazione al Mondiale americano. Con lui anche Romelu Lukaku, per una possibile doppia presenza azzurra in maglia Belgio. Un’ipotesi che accende l’attesa, non solo della sosta, ma anche del Mondiale che si giocherà tra poco più di tre mesi.