Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, azzurri duri a morire: primi nella speciale classifica

Gruppo Napoli esulta per un gol in campionato

Stagione complicata per il Napoli di Antonio Conte, tante difficoltà dovute anche alla grande quantità di infortunati. Gli azzurri, nonostante le difficoltà, hanno sempre dimostrato di mettercela tutta all’interno del rettangolo verde, dimostrando vero attaccamento alla maglia. Avete visto la speciale classifica che premia la squadra del mister salentino?

Napoli, i numeri sono super: la statistica

Il Napoli di Antonio Conte ha dimostrato di metterci il cuore in tutte le gare. Alcune non sono andate nel verso giusto, altre si sono complicate ma gli azzurri hanno dimostrato di provarci sempre fino al 90′ e oltre. La statistica, difatti, premia la voglia di non mollare degli azzurri.

Come mostrato in un focus da La Gazzetta dello Sport, la squadra di Antonio Conte è infatti quella ad aver guadagnato più punti nei minuti di recupero. Il gol di Romelu Lukaku contro il Verona, permette al Napoli di salire al primo posto in questa classifica particolare.

Romelu Lukaku e Pasquale Mazzocchi dopo il gol al Verona
Lukaku e Mazzocchi dopo la rete al Verona

Prima di Big Rom, anche Hojlund contro il Genoa e Anguissa contro il Cagliari risolsero i match nei minuti finali. La speciale classifica vede appunto il Napoli capolista con ben 6 punti guadagnati dopo il 90′, segue il Genoa di Daniele De Rossi a quota 5.

