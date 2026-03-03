Napoli, il turnover diventa una necessità: tre giocatori hanno bisogno di riposo

Gli infortuni hanno messo a dura prova tutti i componenti del Napoli, dai giocatori all’allenatore, passando per lo staff. Il lavoro è diventato più difficile del previsto, per tutti. Tante cose non sono andate come sperato, ma nel finale di stagione non si può più sbagliare. Gli azzurri hanno un solo obiettivo, la qualificazione in Champions League. Ci sarà bisogno di tutti, ma qualcuno dovrà recuperare le forze.

Da Elmas a Hojlund, chi gioca di più nel Napoli?

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, alcuni calciatori azzurri avrebbero più bisogno di riposo rispetto ad altri. Il primo è sicuramente Elmas, in campo da 32 partite consecutive. Uno sforzo enorme da parte del centrocampista macedone. L’altro è Lobotka, sempre in campo da dicembre. Con i recuperi di McTominay, Anguissa e De Bruyne, Conte potrà concedere loro una o più panchine.

Discorso simile per Rasmus Hojlund, che è stato risparmiato per soli 264 minuti dall’inizio della sua stagione con la maglia azzurra. Una media di soli otto minuti a partita. Con il ritorno di Romelu Lukaku, anche lui potrà riposare di più. Antonio Conte proverà soluzioni diverse ed alternative per ottenere il massimo dalla sua squadra e chiudere il prima possibile il discorso legato al quarto posto.