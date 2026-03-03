Napoli, è davvero una stagione negativa? Il confronto con lo scorso anno svela un dato inaspettato

Alla 27esima giornata il Napoli è ormai fuori dalla lotta scudetto da alcune settimane. Un dato che fa scalpore e secca i tifosi azzurri, che dopo l’entusiasmante scudetto della scorsa stagione conquistato all’ultima giornata, non si aspettavano di certo di rinunciare così presto alla corsa al titolo.

Eppure rivedendo la classifica dello scorso anno, spunta un dato che sorprende decisamente: il club napoletano ha attualmente 4 punti in meno rispetto alla stagione 24/25, dove alla stessa giornata occupava la seconda posizione a -1 dalla vetta. Demeriti del Napoli oppure meriti delle avversarie?

Napoli: stagioni a confronto alla 27esima giornata

Quella di quest’anno è una stagione che non sta sorridendo al Napoli: giunti alla 27esima giornata di campionato, gli azzurri occupano la terza posizione in campionato a 53 punti, a -14 dalla vetta occupata dall’Inter. Una stagione contraddistinta da infortuni, nuovi acquisti non convincenti e sventurate campagne in Champions League e Coppa Italia.

Ma si può parlare di stagione negativa? Rivedendo la classifica dello scorso anno alla 27esima giornata infatti, gli uomini di Conte hanno racimolato solamente 4 punti in meno rispetto all’annata 24/25. Un pareggio e una sconfitta in meno, eppure gli esiti sono totalmente diversi: se l’anno scorso il Napoli era ancora in piena lotta scudetto a un solo punto dall’Inter, ora l’obiettivo è il quarto posto visto l’ampio margine dalla capolista nerazzurra. Stesso contendente, ma un rendimento decisamente diverso, dato che il club milanese vanta 9 punti in più.

Napoli tutto sommato nella media: il confronto con le prime 7

Dando un’ ulteriore occhiata alla classifica, si può notare come il Napoli avrà sì qualche punto in meno rispetto allo scorso anno, ma è pressoché sulla stessa linea se messa a confronto con le altre.

Le prime 7 dell’anno scorso recitavano infatti (in ordine): Inter, Napoli, Atalanta, Juventus, Lazio, Bologna e Fiorentina. Tra queste solamente l’Inter ha migliorato il proprio punteggio, per il resto si registrano solo cali: tra i più eclatanti ci sono i 16 punti in meno della Lazio, mentre per la Fiorentina sono addirittura 24 i punti di differenza.

Dati che dunque confermano un rendimento tutto sommato bilanciato da parte degli uomini di Conte, che inoltre in questa stagione hanno affrontato 8 partite di Champions. Eppure rimane giustamente l’amaro in bocca per una stagione che si annunciava più competitiva su tutti i fronti visti anche gli ingenti investimenti nel mercato estivo, per il quale è assolutamente lecito chiedersi se questo Napoli potesse e dovesse effettivamente fare qualcosa in più.