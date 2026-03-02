Napoli, arriva lo sfogo: “ADL deve farsi sentire, è assurdo!”

Le recenti decisioni arbitrali quantomeno dubbie nei confronti del Napoli non hanno lasciato indifferenti i tifosi e gli addetti ai lavori, tra i quali spicca Pierpaolo Marino, il quale ha lanciato un appello molto forte nei confronti del presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis, evidenziando come quanto fatto dal patron azzurro dopo quanto successo contro l’Atalanta non è evidentemente stato sufficiente per evitare nuove problematiche arbitrali per la squadra di Antonio Conte.

Cosa ha detto

Marino, durante la trasmissione “Il Bello del Calcio” ha evidenziato come ADL non abbia esercitato a pieno i suoi poteri per metter fine agli errori commessi dalla classe arbitrale nei confronti del Napoli, queste le sue parole:

“Sono arrabbiato perchè De Laurentiis deve farsi sentire, ci sono state polemiche e la risposta a tutto questo è che il Verona aveva pareggiato grazie ad un errore arbitrale grossolano, tutto ciò è assurdo”.

Parole forti dell’ex direttore di Udinese e Napoli tra le altre, che usa parole dure nei confronti del numero 1 azzurro, che già aveva espresso dubbi su quanto fatto dopo la partita contro l’Atalanta, ed ora dopo il fallo non fischiato suiino contro il Verona torna alla carica chiedendo un atteggiamento diverso dai vertici del club azzurro.