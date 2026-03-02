Verona-Napoli, che vergogna! Non solo insulti razzisti, la ricostruzione di Repubblica

La sfida tra Hellas Verona e Napoli non ha fatto discutere soltanto per il risultato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’anticipo del Bentegodi sarebbe stato segnato da episodi gravi sugli spalti, tra insulti razzisti e tentativi di aggressione ai danni di alcuni sostenitori azzurri.

La ricostruzione e il clima allo stadio

La serata di Verona è stata caratterizzata da proteste, tensioni e un clima rovente. Con l’appendice più grave rappresentata da insulti razzisti provenienti dalla tribuna. E da episodi di violenza che avrebbero coinvolto tifosi ospiti.

Nel finale il gol di Lukaku ha consegnato al Napoli una vittoria sofferta, chiudendo simbolicamente una serata complicata fuori dal campo. Ma quanto accaduto sugli spali rischia di lasciare strascichi ben oltre il risultato.