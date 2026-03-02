Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Verona-Napoli, che vergogna! Non solo insulti razzisti, la ricostruzione di Repubblica

di
Spalti in Verona Napoli al Bentegodi

La sfida tra Hellas Verona e Napoli non ha fatto discutere soltanto per il risultato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’anticipo del Bentegodi sarebbe stato segnato da episodi gravi sugli spalti, tra insulti razzisti e tentativi di aggressione ai danni di alcuni sostenitori azzurri.

La ricostruzione e il clima allo stadio

La serata di Verona è stata caratterizzata da proteste, tensioni e un clima rovente. Con l’appendice più grave rappresentata da insulti razzisti provenienti dalla tribuna. E da episodi di violenza che avrebbero coinvolto tifosi ospiti.

Lukaku in gol al Bentegodi
Lukaku esulta dopo il gol

Nel finale il gol di Lukaku ha consegnato al Napoli una vittoria sofferta, chiudendo simbolicamente una serata complicata fuori dal campo. Ma quanto accaduto sugli spali rischia di lasciare strascichi ben oltre il risultato.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie