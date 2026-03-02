Napoli, con Lukaku cambia tutto? Spunta il nuovo modulo, ma un top perde il posto

Il gol di Romelu Lukaku al Bentegodi ha riacceso entusiasmo e aspettative in casa Napoli. Antonio Conte però frena: “Non è ancora il Romelu di prima”, spiegando come il centravanti belga sia in crescita ma non ancora al massimo della condizione. L’obiettivo è riaverlo al top nelle prossime settimane, ma intanto prende forma una possibile novità tattica.

L’ipotesi 3-5-2 e la coppia offensiva

Secondo Il Corriere dello Sport, Conte starebbe valutando il passaggio al 3-5-2 con Rasmus Hojlund e Lukaku insieme dal primo minuto. Una soluzione che garantirebbe una maggiore profondità offensiva e nuovi spunti tattici.

In questo scenario, Vergara verrebbe arretrato nel ruolo di mezz’ala per equilibrare il centrocampo, mentre Alisson Santos scivolerebbe in panchina.

Esperimento in corsa prima della decisione definitiva

L’idea potrebbe essere testata inizialmente a gara in corso, per poi diventare assetto di partenza qualora le risposte fossero convincenti.

Il doppio centravanti offrirebbe fisicità e profondità, ma richiederebbe sacrifici sugli esterni e in mezzo al campo. Tuttavia, restano da monitorare anche altri possibili rientri dall’infermeria del centrocampo azzurro, che potrebbero cambiare ulteriormente gli scenari della squadra di Antonio Conte.