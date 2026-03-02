Napoli, statistica a sorpresa: solo la Juve ha fatto meglio!

Il Napoli, nonostante le difficoltà legate agli infortuni continua a confermare la propria vocazione offensiva anche in questa stagione I numeri parlano chiaro: 55 gol complessivi già messi a segno tra campionato e coppe, un bottino che testimonia la qualità e la profondità della rosa azzurra. Dalla Serie A alla Champions League, passando per Supercoppa italiana e Coppa Italia, la squadra ha saputo distribuire le marcature con grande equilibrio. Un dato significativo riguarda proprio il numero di giocatori andati a segno, ben 17, segnale evidente di un collettivo che sa trovare soluzioni diverse in ogni momento della stagione.

Il dato

Entrando nel dettaglio, il Napoli ha realizzato 41 gol in Serie A, 8 in Champions League, 4 in Supercoppa italiana e 2 in Coppa Italia. Una produzione offensiva che mette in luce continuità e varietà di soluzioni. Il miglior marcatore è Hojlund, autore di 13 reti complessive in tutte le competizioni, poi Mctomiay a 10 e Neres a 6 per completare il podio. Tuttavia, il dato forse più rilevante resta la distribuzione delle marcature, con ben 17 calciatori diversi capaci di trovare la via del gol nel corso della stagione, nonostante le tante defezioni avute dai partenopei, simbolo di una clamorosa capacità nel saper trovare sempre una soluzione.

Come sottolineato anche dal quotidiano Il Mattino, si tratta di un risultato di grande valore nel panorama italiano. Soltanto la Juventus ha fatto meglio, portando a segno 18 giocatori differenti. Questo primato sfiorato evidenzia la forza del gruppo azzurro, capace di trovare la via della rete in più circostanze e di non dipendere, quantomeno in zona gol, da un singolo giocatore.