Napoli, ottime notizie per il Torino! McTominay e non solo, ecco cosa filtra sui recuperi

Dopo la vittoria in extremis al Bentegodi contro il Verona, il Napoli lavora per ritrovare pedine fondamentali in vista della prossima sfida. Lo staff di Antonio Conte monitora con attenzione le condizioni dei suoi infortunati, soprattutto a centrocampo. L’obiettivo è riaverli a disposizione già per la prossima convocazione contro il Torino, dopo un lungo calvario fatto di gestione fisica e recuperi personalizzati.

Napoli, il punto sui possibili rientri

Come riportato da Il corriere dello sport, Kevin De Bruyne è vicino al rientro in gruppo e potrebbe dunque tornare ad allenarsi con la squadra al più presto.

Sorte simile anche per i suoi compagni di reparto Scott McTominay e Zambo Anguissa, entrambi in fase di recupero avanzato, con la speranza di riaverli tra i convocati già nella prossima sfida contro il Torino.

Capitolo a parte per Romelu Lukaku, il match winner di Verona infatti, il percorso conservativo per il belga ha dato risposte positive e al Bentegodi si è chiuso simbolicamente il cerchio di recupero con il gol.

Quanto pesa il loro ritorno

Riavere questi profili significa restituire qualità, fisicità ed esperienza internazionale al centrocampo azzurro. Conte punta infatti su maggiore equilibrio nelle due fasi e su rotazioni più ampie.

Il rientro dei titolari permetterebbe di alzare l’intensità nei momenti chiave della partita, gestendo meglio le energie per il rush finale in campionato.

