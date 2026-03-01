Napoli, Conte comunica il rientro: cambia tutto dopo l’annuncio

Dopo Verona-Napoli arrivano segnali importanti per il centrocampo azzurro. Antonio Conte ha fatto il punto sui recuperi di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa, entrambi fuori da mesi per infortunio. Il tecnico del Napoli ha parlato di condizioni in crescita e di un rientro ormai imminente in gruppo. Una notizia che pesa nella corsa della squadra in Serie A e che restituisce soluzioni ed esperienza a un reparto rimasto a lungo in emergenza.

Le parole di Conte su De Bruyne

Il tema principale riguarda Kevin De Bruyne, fermo da tempo ma vicino al rientro. L’allenatore del Napoli è stato chiaro.

“De Bruyne torna in gruppo in settimana. È in una discreta condizione, non si tratta di un problema muscolare. L’unica cosa certa è che andrò su chi mi dà più affidabilità”.

Conte vuole garanzie fisiche e mentali prima di affidarsi a un giocatore che può cambiare il volto della squadra. In una stagione lunga e intensa, tra Serie A e coppe, il contributo di De Bruyne può diventare decisivo in questo rush finale. Il tecnico, però, non intende forzare i tempi.

Anguissa e la crescita graduale

Accanto al belga, anche Frank Anguissa vede la luce. Il centrocampista ha già ripreso ad allenarsi con continuità, ma il suo percorso sarà graduale.

“Anguissa si è allenato con noi in settimana, deve sentirsi bene lui. 10 giorni fa non era in grado di allenarsi. Sta prendendo convinzione e autostima, non posso forzarlo”.

Parole che raccontano prudenza e attenzione. Conte conosce l’importanza di Anguissa negli equilibri del Napoli, soprattutto per intensità e copertura. Dopo mesi complicati, il ritorno dei due centrocampisti restituisce profondità alla rosa e nuove opzioni tattiche.