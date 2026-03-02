Home ->

Napoli, ecco il segnale per il nuovo stadio: le ultime

Stadio Maradona di Napoli pronto al restyling

Il comune di Napoli accelera sul progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. Il sindaco Gaetano Manfredi ha confermato l’invio alla FIGC della documentazione richiesta.

Riqualificazione prioritaria ma apertura a nuove idee

A margine dell’avvio di Napoli Capitale europea dello sport Manfredi ha spiegato che il processo di ammodernamento avverrà a prescindere dagli europei.

La riqualificazione dello stadio del Napoli è infatti vista in ottica strategica non solo per la squadra, ma come attrazione e punto di forza per la città.

Stadio Diego Armando Maradona

Sulla possibilità di costruzione di un nuovo stadio, più volte evocata dal club azzurro, il primo cittadino ha ribadito apertura al confronto:

“Eventuali proposte alternative verranno valutate”

Per ora però, l’amministrazione prosegue sul percorso di rinnovamento del Maradona, considerato un simbolo cittadino da rendere più moderno e funzionale.

