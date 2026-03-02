Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, brutte notizie per McTominay? Il Mattino fa il punto in vista del Torino

di
Scott McTominay in primo piano

Il Napoli continua a monitorare le condizioni di Scott McTominay, in vista della sfida contro il Torino. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il rientr del centrocampista non sarebbe imminente. La situazione viene definita delicata, con lo staff medico orientato alla massima prudenza per evitare ricadute.

McTominay a rischio anche per il Torino

Il quadro attorno al centrocampista di Conte non è affatto semplice: McTominay non si allena in gruppo da settimane e convive con un dolore muscolare legato ad una tendinopatia che, stando alla ricostruzione, si trascina dalla scorsa estate. Un problema fisico che lo accompagna oramai da diversi mesi e che richiede gestione attenta.

In casa Napoli non c’è fiducia di riaverlo nella prossima sfida di campionato. Né il giocatore, né il club intendono forzare i tempi di recupero, l’obiettivo è evitare un peggioramento che potrebbe allungare lo stop.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
