Napoli, ADL stregato dal centrocampista: lo vuole in estate

Aurelio De Laurentiis

Il Napoli sta lottando sul campo per ottenere, a fine stagione, il piazzamento che gli consentirà di partecipare ancora in Champions League. Nel frattempo, Giovanni Manna studia i possibili colpi per il calciomercato estivo, con un obiettivo fissato per il centrocampo. Il direttore sportivo, con l’attestato di stima anche da parte del presidente De Laurentiis, punta il colpo Maximo Perrone.

Napoli, per l’estate l’obiettivo è Maximo Perrone del Como

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli lavora al colpo Maximo Perrone del Como. La grande stagione della squadra di Cesc Fabregas è stata anche possibile grazie a una grande stagione del centrocampista argentino, che ha estimatori in Italia e all’estero.

Il Como chiaramente non vorrebbe privarsi del calciatore, ma il Napoli proverà a fare un tentativo in estate per cercare di convincere club e entourage del giocatore. La trattativa potrebbe aprirsi dunque nelle prossime settimane, con Aurelio De Laurentiis ‘sponsor’ dell’acquisto.

