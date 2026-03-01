Simeone e l’esultanza per Sal Da Vinci, l’attaccante svela tutto: il simpatico retroscena con la moglie

Giovanni Simeone ha lasciato il segno nel 2-0 del Torino contro la Lazio e ha fatto parlare anche per l’esultanza. Dopo il gol, l’attaccante argentino ha mimato la coreografia legata alla canzone di Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026. Un gesto diventato subito virale e chiarito ai microfoni di Sky Sport nel post partita.

Il gol contro la Lazio e la dedica speciale

La serata del Torino ha visto i granata imporsi con autorità sulla Lazio. Tra i protagonisti c’è stato Giovanni Simeone, capace di trovare la rete che ha aperto la sfida.

Dopo il gol, l’attaccante ha sorpreso tutti con un’esultanza particolare, ispirata a una coreografia legata a “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, canzone vincitrice di Sanremo 2026. Un gesto che ha richiamato al suo passato al Napoli, nato in un contesto familiare, come ha spiegato lui stesso davanti alle telecamere.

“Ieri stavo guardando un po’ Sanremo e scherzavo con mia moglie. È una bella canzone, le ho detto che se avessi fatto gol avrei esultato così. E l’ho fatto”.

Parole semplici, che raccontano la naturalezza di un momento vissuto con il ricordo e il legame verso Napoli, dove Simeone ha vissuto emozioni fortissime. Nessuna strategia social, solo una promessa mantenuta in casa e trasformata in un sorriso condiviso con lo stadio.