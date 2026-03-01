Napoli, bufera per l’azzurro di Conte: è successo tutto dopo il Verona

La serata di Verona ha lasciato strascichi pesanti in casa Napoli. Matteo Politano, capitano al Bentegodi, non ha brillato e al termine della gara è finito nel mirino di una parte della tifoseria, soprattutto sui social. Il numero 21 non segna con la maglia azzurra da marzo 2025 e sta attraversando un momento complicato.

Verona-Napoli: Politano nel mirino

Contro il Verona, Politano è apparso appannato. Pochi spunti, poca incisività, nessuna giocata decisiva. Una prestazione che ha acceso la discussione subito dopo il fischio finale.

Il dato che pesa riguarda il digiuno realizzativo. Politano non segna con la maglia del Napoli da marzo 2025 e nell’ultimo periodo fatica a incidere come in passato. In una stagione intensa tra Serie A e Coppa Italia, ogni dettaglio viene amplificato.

E i tifosi non perdonano: via social sono arrivate anche pesanti critico per il giocatore di Conte che ora deve inevitabilmente invertire il trend.