LDA alla Juventus? Il retroscena spiazza: il cantante ha rivelato tutto

Un passato nel calcio, a un passo dalla Juventus, prima della scelta definitiva di dedicarsi alla musica. LDA ha raccontato a ‘Calciomercato.com’ un retroscena che lo lega al mondo bianconero. Da giovane era stato osservato da uno scout della Juventus e l’interesse era concreto. Poi la decisione di smettere di giocare e seguire un’altra strada.

Il retroscena sulla Juventus e sul possibile passaggio in bianconero

Nel corso dell’intervista a ‘Calciomercato.com’, LDA ha ripercorso un momento chiave della sua crescita. Il legame con il calcio era forte e la Juventus era una possibilità reale.

“Ho smesso di giocare in un momento nel quale ero molto vicino alla Juventus. Uno scout bianconero era venuto a vedermi giocare”.

La Juventus aveva acceso i riflettori su di lui. LDA ha spiegato che l’interesse c’era stato davvero e che la prospettiva di vestire quella maglia non era lontana.

“Potevo vestire la maglia della Juventus”.

Poi la scelta di lasciare il calcio

Dopo quei contatti, è arrivata la decisione decisione definitiva. LDA ha scelto di lasciare il calcio per dedicarsi completamente alla musica. Una svolta netta, maturata in poco tempo:

“Erano interessati a me ma qualche mese dopo ho lasciato il calcio per dedicarmi alla musica”.

Il cantante ha perciò seguito la sua inclinazione artistica, costruendo una carriera diversa, fatta di palchi e studio di registrazione.