Napoli, arrivano buone notizie dagli infortunati: “Potrebbero tornare tutti insieme”

La situazione per quanto riguarda gli infortunati del Napoli sta lentamente tornando a normalità. Ancora ai box ci sono Scott McTominay, Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, che però dovrebbero tornare tutti insieme. Fissata infatti la data per il rientro a disposizione di Antonio Conte, che dovrebbe essere in questo mese.

Conte sorride: McTominay, Anguissa e De Bruyne torneranno fra 5 giorni!

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, McTominay, Anguissa e De Bruyne dovrebbero rientrare per Napoli-Torino, in programma venerdì sera alle 20:45. Un ottimo ‘tris’ di buone notizie che rallegrano i tifosi partenopei in vista del finale di stagione, che necessiterà i migliori giocatori per raggiungere la qualificazione in Champions League.

McTominay rientrerà dopo qualche settimana, Anguissa e De Bruyne dopo diversi mesi ai box. Tre recuperi che sono di fatto il ritorno in campo di tre big, tutti titolari quando saranno al 100% della forma. Dalla prossima settimana dunque, i tre calciatori potranno tornare in campo per essere nuovamente decisivi per il Napoli e per Antonio Conte.