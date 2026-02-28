L’emozione di Lukaku dopo Verona-Napoli: “Sono stati mesi difficili”

Romelu Lukaku e Juan Jesus hanno parlato dopo Verona-Napoli. Le loro parole.

Romelu Lukaku e Juan Jesus hanno parlato ai microfoni di DAZN. Le loro parole

LUKAKU

“Un gol pesantissimo, sono contento per la squadra perché abbiamo lavorato bene in settimana. Sono stati mesi difficili , ho perso mio padre e anche l’infortunio. Vado avanti per i miei figli, mio fratello e il Napoli che mi ha dato tanto “.

JUAN JESUS

“Il giallo? Ci sta, sono cose che capitano, ma secondo me c’era fuorigioco prima. Sono contento per Romelu, ci ha aiutato nel momento del bisogno. Abbiamo avuto un momento difficile perdendo giocatori importanti, ma al completo avremmo dato fastidio a molti. Ci sono mancati tanti giocatori ma chi c’è stato ci ha dato una grossa mano”.