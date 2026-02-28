Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

L’emozione di Lukaku dopo Verona-Napoli: “Sono stati mesi difficili”

di

Romelu Lukaku e Juan Jesus hanno parlato dopo Verona-Napoli. Le loro parole.

Lukaku e Juan Jesus dopo Verona-Napoli: le loro parole

Romelu Lukaku e Juan Jesus hanno parlato ai microfoni di DAZN. Le loro parole

LUKAKU

“Un gol pesantissimo, sono contento per la squadra perché abbiamo lavorato bene in settimana. Sono stati mesi difficili, ho perso mio padre e anche l’infortunio. Vado avanti per i miei figli, mio fratello e il Napoli che mi ha dato tanto“.

JUAN JESUS

“Il giallo? Ci sta, sono cose che capitano, ma secondo me c’era fuorigioco prima. Sono contento per Romelu, ci ha aiutato nel momento del bisogno. Abbiamo avuto un momento difficile perdendo giocatori importanti, ma al completo avremmo dato fastidio a molti. Ci sono mancati tanti giocatori ma chi c’è stato ci ha dato una grossa mano”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie