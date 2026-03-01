Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli: addio a Rino Marchesi, fu il primo a lanciare Maradona in azzurro.

Rino Marchesi

Una brutta notizia scuote il mondo del calcio, toccando in particolare i tifosi del Napoli e tutti gli appassionati di un calcio d’altri tempi: è infatti venuto a mancare all’età di 88 anni Rino Marchesi, storico allenatore degli anni 70′ e 80′, celebre per essere stato il primo tecnico in Italia ad allenare Diego Maradona al Napoli, oltre che Michelle Platini alla Juventus e tanti altri nella sua lunga carriera da allenatore

La sua storia

Marchesi ebbe già un grande passato come calciatore, avendo militato da difensore con le maglie di Atalanta, Lazio e Fiorentina, e con quest’ultima vinse due Coppe Italia (1961 e 1966), una Coppa Mitropa (1966) e una Coppa delle Coppe (1960). Vanta anche due presenze ufficiali con la maglia della Nazionale, nonostante una carriera segnata da vari infortuni.

Cartonato di Diego Armando Maradona al Largo Maradona nei Quartieri Spagnoli di Napoli durante le celebrazioni dei tifosi nel 2025.
Il cartonato dedicato a Maradona domina il Largo Maradona durante le celebrazioni dei tifosi nel 2025. (ANSA) SpazioNapoli.it

Ma è da allenatore che ne abbiamo le memorie più significative: negli anni Ottanta diventa infatti allenatore del Napoli per ben 2 volte, sfiorando uno scudetto nel 1981 dove chiuderà terzo alle spalle di Juventus e Roma, e avendo l’onore di essere il primo allenatore del Napoli ad allenare Maradona nel 1984, e gettando le basi per quello che sarebbe poi stato lo storico scudetto dell’87. A curriculum ci sono anche le prestigiosissime panchine di Inter e Juve, ed in quest’ultima allenò, tra gli altri, Michelle Platini.

Laura Bisogno

