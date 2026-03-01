Napoli: addio a Rino Marchesi, fu il primo a lanciare Maradona in azzurro.

Una brutta notizia scuote il mondo del calcio, toccando in particolare i tifosi del Napoli e tutti gli appassionati di un calcio d’altri tempi: è infatti venuto a mancare all’età di 88 anni Rino Marchesi, storico allenatore degli anni 70′ e 80′, celebre per essere stato il primo tecnico in Italia ad allenare Diego Maradona al Napoli, oltre che Michelle Platini alla Juventus e tanti altri nella sua lunga carriera da allenatore

La sua storia

Marchesi ebbe già un grande passato come calciatore, avendo militato da difensore con le maglie di Atalanta, Lazio e Fiorentina, e con quest’ultima vinse due Coppe Italia (1961 e 1966), una Coppa Mitropa (1966) e una Coppa delle Coppe (1960). Vanta anche due presenze ufficiali con la maglia della Nazionale, nonostante una carriera segnata da vari infortuni.

Ma è da allenatore che ne abbiamo le memorie più significative: negli anni Ottanta diventa infatti allenatore del Napoli per ben 2 volte, sfiorando uno scudetto nel 1981 dove chiuderà terzo alle spalle di Juventus e Roma, e avendo l’onore di essere il primo allenatore del Napoli ad allenare Maradona nel 1984, e gettando le basi per quello che sarebbe poi stato lo storico scudetto dell’87. A curriculum ci sono anche le prestigiosissime panchine di Inter e Juve, ed in quest’ultima allenò, tra gli altri, Michelle Platini.