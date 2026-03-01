Il Napoli sorride dopo Roma-Juve: l’analisi del calendario per la corsa Champions

Il pari spettacolo tra Roma e Juve, con il gol decisivo di Gatti al 93′ a riportare l’equilibrio allo scadere, fa felice soprattutto Antonio Conte e ai suoi ragazzi, che grazie alla vittoria all’ultimo respiro contro il Verona si regala il terzo posto in solitaria ed allunga a +5 sul Como quinto e a +6 sulla Juve sesta, che consente ai partenopei di consolidare il posto in Champions.

La lotta Champions

Il terzo posto del Napoli sicuramente, sopratutto si vedono le ambizioni della squadra di Conte ad inizio stagione, può sembrare tutto fuorchè come un successo, ma se si guardano le difficoltà avute durante l’annata, essersi messi in un’ottima posizione per la qualificazione in Champions a 11 giornate dalla fine, riconosce i meriti ad una squadra che nelle difficoltà si è saputa reinventare e stare nella lotta per l’obiettivo minimo.

Il Napoli vola dunque a +5 sul quinto posto, e i prossimi impegni dei partenopei, che nelle prossime 3 partite se la vedranno contro Torino, Lecce e Cagliari, fanno presagire ad un ulteriore allungo in zona Champions da part della squadra di Conte, che ora potrebbe puntare anche al secondo posto occupato da un Milan non in ottima forma e che la prossima giornata se la vedrà con l’Inter nel derby di Milano.