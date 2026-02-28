Verona-Napoli, Conte: “Lukaku ha sofferto e soffre ancora!” poi parla del suo futuro

Antonio Conte ha parlato nel post-partita ai microfoni di DAZN dopo il successo del suo Napoli contro il Verona. Le sue dichiarazioni.
Conte: “Lukaku vuole dare di più ma ancora fa fatica! Futuro? Ho un contratto”
Antonio Conte ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Verona. Le sue parole.
Lukaku.
“Questa stagione mi sta insegnando tanto sulla gestione degli infortuni ma anche a livello umano. Questa annata mi sta migliorando su molti aspetti perché gestire queste situazioni non è facile. Romelu sta facendo fatica, non è ancora quello che conosco. Vuole dare di più ma ancora non è al top. C’era da vincere la partita, l’ho inserito e ha segnato, spero che questo gol gli dia fiducia“.
Futuro e coppe europee.
“Ho tre anni di contratto, me ne resta ancora uno. Inevitabile che ora pensi al presente perché dobbiamo fare ancora la Champions il prossimo anno, vogliamo lottare fino alla fine. Se giochi la Champions è un discorso, EL e CL un altro, se non giochi nulla un altro ancora. Sappiamo che siamo a rischio, ci portiamo a casa la vittoria ma sappiamo che dobbiamo fare meglio“.