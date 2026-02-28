Verona-Napoli, Conte: “Lukaku ha sofferto e soffre ancora!” poi parla del suo futuro

Antonio Conte ha parlato nel post-partita ai microfoni di DAZN dopo il successo del suo Napoli contro il Verona. Le sue dichiarazioni.

Lukaku.

“Questa stagione mi sta insegnando tanto sulla gestione degli infortuni ma anche a livello umano. Questa annata mi sta migliorando su molti aspetti perché gestire queste situazioni non è facile. Romelu sta facendo fatica, non è ancora quello che conosco. Vuole dare di più ma ancora non è al top. C’era da vincere la partita, l’ho inserito e ha segnato, spero che questo gol gli dia fiducia“.