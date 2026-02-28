Verona-Napoli, Conte si affida a Meret? L’allenatore ha preso una decisione

Il Napoli torna in campo a Verona per cercare una vittoria che manca da tre partite. Gli azzurri hanno affrontato sfide complicate, ma servono i tre punti per allungare su Juventus e Roma, che si sfideranno domani allo Stadio Olimpico. Antonio Conte si aspetta una prestazione convincente da parte di tutti, a partire dall’estremo difensore. L’ultima volta che il Napoli ha mantenuto la porta inviolata risale al 17 gennaio, contro il Sassuolo. Toccherà a Meret proteggere la porta contro l’Hellas.

Conte sceglie Meret: l’indiscrezione di SkySport

Secondo quanto riportato da ‘SkySport’, sarà l’ex portiere dell’Udinese a scendere in campo dal primo minuto. Dopo tre panchine consecutive, infatti, Meret è pronto a prendere il posto di Milinkovic-Savic. Il portiere italiano è stato fuori per infortunio da ottobre a gennaio, per poi tornare in campo nella sconfitta pesantissima contro la Juventus. Quella di oggi può essere una svolta in vista del finale di stagione.

Napoli, ora o mai più: weekend decisivo per la Champions League

Roma e Juventus si daranno battaglia per conquistare punti vitali per la qualificazione in Champions League. Quale migliore occasione per il Napoli? Occhio, però, a Como e Atalanta. Le squadre di Fabregas e Palladino distano solo cinque punti dagli azzurri. Una lunghezza che non mette tranquillo nessuno a 12 giornate dal termine del campionato. Per questo, l’unico obiettivo dei partenopei a Verona dev’essere la vittoria.