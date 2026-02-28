Nuovo Stadio, ultimatum della FIGC al Napoli: novità disastrosa in vista di Euro2032

Il nuovo Stadio è diventato un vero e proprio caso in quel di Napoli. Da diversi anni è un tema ricorrente, ma la soluzione definitiva deve ancora arrivare. Ora la città partenopea rischia seriamente di restare fuori dalla lista degli Stadi di Euro 2032: ecco cosa chiede la FIGC.

Napoli, serve la decisione: le ultime sullo Stadio

La nuova casa del Napoli è uno dei temi più discussi negli ultimi periodi, soprattutto in vista di quelli che saranno gli europei del 2032. La città per parteciparvi, però, ha bisogno di un nuovo impianto: più adeguato e sicuramente più moderno sotto tutti i punti di vista.

Le opzioni, come risaputo sono due: restyling del Maradona, o costruzione di un nuovo impianto. Il tempo, però, scorre e come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, è arrivato l’ultimatum della FIGC al Napoli. Serve necessariamente un accordo entro 5 mesi, precisamente la UEFA chiede garanzie di un progetto saldo entro luglio.

Le distanze tra amministrazioni locali, che vorrebbero un rifacimento dell’attuale impianto, e il club guidato da De Laurentiis, favorevole alla costruzione di un nuovo Stadio, sono ancora presenti e ben visibili. Servirà trovare un punto d’incontro entro luglio, evitando l’esclusione di una delle maggiori città italiane da un evento così importante per la nazione.