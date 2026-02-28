Napoli, tempo di decidere il futuro di Conte: idee chiare per De Laurentiis

Archiviata l’amara eliminazione dalla Champions League, e dalla Coppa Italia, il Napoli di Antonio Conte può sul campionato. Gli azzurri hanno il compito di portare al termine al termine la qualificazione alla prossima Champions League, così da poter ragionare nella migliore maniera per la prossima stagione. Proprio in vista della prossima annata, è da capire la permanenza o meno dello stesso tecnico salentino: il presidente non ha dubbi.

Napoli, Conte pronto al terzo anno: le ultime

Antonio Conte non è certamente conosciuto per la sua lunga permanenza nei club in cui allena. La sua esperienza più lunga è proprio quella sulla panchina della Juventus durata tre stagioni. In quel di Napoli, però, qualcosa sembra diverso, e sembrerebbero esserci presupposti per un terzo anno insieme.

Quel qualcosa è sicuramente il feeling con il preside Aurelio De Laurentiis, che come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport è convito di proseguire con Antonio Conte. Il loro rapporto non si è mai incrinato in questi due anni, salvo nello corso gennaio in occasione della cessione di Kvaratskhelia al PSG.

D’altro canto anche Antonio Conte vorrebbe tener fede a quello che è il contratto stipulato ormai due anni fa che prevedeva una durata triennale. I due, insomma, dopo uno Scudetto al primo anno e qualche difficoltà in più al secondo anno che ha portato una Supercoppa Italiana, hanno ancora voglia di continuare insieme. Il tutto, ovviamente, sarebbe più semplice e agevolato dalla qualificazione alla prossima Champions League, entrando nei primi 4 posti in campionato.