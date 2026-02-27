Home ->

Napoli, l’ex azzurro ci va giù pesante: parole durissime su Conte e Manna

Antonio Conte durante una gara di Serie A 2026

Roberto “El Pampa” Sosa è intervenuto durante la trasmissione Delietta Gol su Tele A. L’ex attaccante azzurro non ha risparmiato critiche a Antonio Conte e al direttore sportivo Giovanni Manna, parlando di forti contrasti tra le loro visioni e mettendo in discussione alcune scelte tecniche e dirigenziali.

Sosa attacca: “Scelte che creano tensione tra allenatore e dirigenza”

Secondo Sosa, Conte e Manna “non vanno d’accordo”: l’allenatore predilige giocatori over 30 e già affermati, mentre il direttore sportivo punta su giovani e strategie diverse, creando inevitabili contrasti nella gestione del progetto tecnico. L’ex bomber ha spiegato che quando un tecnico come Conte domina ogni scelta, diventa complicato trovare sintonia con un dirigente che preferisce approcci alternativi.

Le critiche di Sosa non si limitano ai dirigenti. Ha anche sottolineato alcuni limiti del Napoli in questa stagione, parlando di un momento di forma altalenante e di una squadra che fatica a mantenere continuità di rendimento. Per l’ex azzurro, se il Napoli non riesce ad alzare il livello, le responsabilità devono essere analizzate da chi guida sia la parte tecnica sia quella sportiva.

Le parole di Sosa hanno già acceso la polemica. Non si tratta di accuse vuote: arrivano da chi conosce l’ambiente Napoli e sa quanto contino equilibrio e compatibilità tra allenatore e dirigenza. In questo momento delicato, il club deve fare fronte unito per centrare l’obbiettivo stagionale.

