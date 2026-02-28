Home ->

Hellas Verona-Napoli, Conte si affida al suo pupillo: la statistica fa ben sperare i tifosi

Tutto pronto per la gara di oggi alla 18 tra Hellas Verona e Napoli. La sfida del Bentegodi sarà fondamentale per gli uomini guidati da Antonio Conte che devono necessariamente ritrovare i 3 punti in campionato per la volata Champions League. Il tecnico salentino si affida a Matteo Politano: numeri incredibili contro i gialloblu.

Hellas Verona-Napoli, Politano vuole sbloccarsi: dati incredibili

Giornata molto importante in ottica qualificazione Champions League. Il Napoli sulla carta ha l’occasione di allungare le distanza dal quarto posto: le dirette concorrenti, Roma e Juventus, saranno impegnate nello scontro diretto. Conte lo sa bene e si affiderà ai migliori.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Matteo Politano è pronto a riprendersi una maglia da titolare sulla corsia destra: l’esterno non era al meglio durante la trasferta di Bergamo. I numeri dell’italiano, inoltre, fanno ben sperare i tifosi: contro l’Hellas ha segnato 2 reti e fornito ben 4 assist, tutti in maglia azzurra.

Parlando di gol, non è sicuramente il suo miglior momento: l’ultima rete è arrivata il 30 marzo 2025 contro il Milan. Troppo tempo passato a secco per l’esterno ex Inter. Contro il Verona è pronto a tornare titolare e magari a far urlare il suo nome ai tifosi, d’altronde quando vede gialloblu si esalta.

