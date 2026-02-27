Verso Verona – Napoli, fastidio per Alisson: le sue condizioni

Domani alle ore 18:00 il Napoli scenderà in campo contro il Verona, con l’intento di portare via tre punti preziosissimi per il piazzamento nelle prime quattro. Un aiuto per guadagnare punti può arrivare anche da Roma, vista la sfida tra i giallorossi e la Juventus, ma prima c’è da vincere al Bentegodi. Inoltre, Alisson Santos ha accusato un fastidio che richiama l’attenzione di Antonio Conte.

Alisson in dubbio: pronto Giovane

Valter De Maggio ha svelato una novità relativa alle condizioni fisiche di Alisson Santos, che non è al meglio delle sue condizioni:

“In casa Napoli ci sarebbe un piccolo problema per Alisson Santos. Conte potrebbe non puntare su di lui dal primo minuto, a causa di questo fastidio. In caso di dolore, non verrebbe rischiato: al suo posto pronto Giovane. Non creiamo allarmismi però” – ha affermato De Maggio a Radio Kiss Kiss.

Il Napoli, in caso di forfait dal primo dell’ex Sporting, si affiderebbe a Giovane, in un campo che lui conosce bene. In maglia Verona il brasiliano si è messo in mostra e ha stregato proprio gli azzurri, che lo hanno prelevato in questa sessione invernale di calciomercato.