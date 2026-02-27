Napoli deluso, Manna non ha convinto: c’è un nome in pole per sostituirlo!

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è da un po’ di settimane in bilico. I suoi colpi non sembrano aver entusiasmato la società e, per questo motivo, a fine stagione potrebbe salutare. Gli azzurri sono già corsi ai ripari, guardandosi intorno e cercando nuove soluzioni. Spunta il primo nome, in pole, per sostituire l’ex Juventus.

Manna via? Il Napoli guarda in Serie A

Stando a quanto affermato da Fabio Cannavo a Radio Marte, il Napoli sta facendo delle valutazioni sul futuro di Manna. Aurelio De Laurentiis avrebbe in testa il nome di Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona e in scadenza di contratto.

L’ex calciatore, anche azzurro, è considerato uno dei migliori in circolazione sulle plusvalenze. La decisione verrà presa solo al termine della stagione: i rendimenti degli acquisti invernali – Alisson e Giovane – influenzeranno molto sul futuro dell’ex bianconero.