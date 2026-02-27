Napoli, l’ultima novità è un disastro: si complicano i piani di Conte

Il sorteggio delle competizioni europee di questa mattina a Nyon ha creato non pochi malumori tra le squadre italiane. In particolare la sfida tra Roma e Bologna rischia di complicare i piani per ottenere un quinto posto aggiuntivo in Serie A che garantirebbe l’accesso alla prossima Champion League. Questo scenario rende la corsa per la qualificazione ancora più serrata e delicata per Antonio Conte e i suoi colleghi e rivali.

Scenario peggiore: l’Atalanta pesca il Bayern

Non solo l’Europa League, Anche in Champions il sorteggio non è stato felice. L’Atalanta ha avuto un sorteggio particolarmente difficile pescando un avversario ostico come il Bayern Monaco. La squadra bergamasca si troverà ad affrontare una sfida estremamente impegnativa, che condizionerà il cammino verso un piazzamento in più in Champions e può influire indirettamente sulla situazione delle altre squadre in classifica.

Per il Napoli, questa novità rappresentano una sfida aggiuntiva. Conte dovrà gestire con attenzione la rosa, cercando di gestire al massimo la rosa, per non perdere punti in campionato. La lotta per il quarto posto si preannuncia intensa, con ogni match che sarà decisivo da qui alla fine.

Per le squadre italiane il rischio di perdere il posto aggiuntivo in Champions è concreto, ma per il Napoli la priorità resta concentrarsi su se stesso per poter centrare l’obbiettivo Champion League. Conte potrà contare sui rientri di giocatori importanti come Kevin De Bruyne, giocatore fondamentale per dare qualità e freschezza in questo finale di stagione. La squadra deve sfruttare al massimo queste risorse, affrontare ogni partita con determinazione senza farsi condizionare da scenari esterni, puntando a consolidare il piazzamento tra le prime quattro e garantirsi il piazzamento in Champions League.