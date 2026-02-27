Mercato Napoli, si fa sul serio per il top player: pronti nuovi contatti con gli agenti

Il Napoli si appresta a vivere gli ultimi mesi di una stagione di certo non andata come previsto, ma in cui c’è ancora molto da giocarsi. I partenopei vanno a caccia di un posto nella prossima Champions League, per evitare quello che sarebbe senza dubbio un totale fallimento dopo le premesse di inizio anno. Concentrazione massima, dunque, sul campo, senza però dimenticarsi anche del mercato. I campioni d’Italia stanno, infatti, già pianificando le prossime mosse, con un nome che stuzzica tutta la piazza: Leon Goretzka.

Il Napoli non molla Goretzka: previsti nuovi contatti con il suo entourage

Quello di Goretzka è di certo uno dei profili più attenzionati da diversi top club europei. Il centrocampista tedesco non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Bayern Monaco, diventando così uno dei parametri zero più pregiati del prossimo mercato. Da diverse settimane il suo nome viene accostato anche al Napoli, che come riportato da Fabrizio Romano, ci sta facendo più di un pensiero.

Nel suo ultimo video, l’esperto di mercato ha sottolineato come tra i partenopei e gli agenti del classe ’95 ci siano già stati dei contatti a gennaio e che ce ne saranno di nuovi nelle prossime settimane. Tra gli altri club interessati risulta esserci anche l’Inter, ma soprattutto alcuni di Premier League, con cui è sempre difficile fronteggiarsi.

Il Napoli sta ancora decidendo se affondare davvero il colpo per Goretzka, ma la sensazione è che si voglia regalare ai tifosi un altro colpo alla De Bruyne. Battere l’ampia concorrenza, però, non sarà sicuramente facile.