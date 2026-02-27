Conte pensa ad una novità contro il Verona: ipotesi possibile e ballottaggio aperto!

Antonio Conte ha alcuni dubbi in vista della sfida di domani contro il Verona, ultimo in classifica e che cerca disperatamente punti. Il Napoli, però, non è dello stesso avviso. I partenopei devono reagire alla sconfitta contro l’Atalanta, soprattutto per non perdere la terza posizione. La lotta per accedere alla prossima Champions League è apertissima.

Elmas può rifiatare dopo 30 partite di fila: possibile doppio play

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte valuta il doppio play a centrocampo. Al fianco di Stanislav Lobotka, dunque, potrebbe esserci Billy Gilmour.

L’idea del tecnico, infatti, sarebbe quella di far rifiatare Eljif Elmas, che non riposa dal 5 ottobre. Per via dell’emergenza infortunio e della sua immensa duttilità, il macedone ha giocato in più zone di campo per sopperire alle assenze.