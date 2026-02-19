Vergara sul taccuino della nazionale: il restroscena di Bonucci a Marassi

Leonardo Bonucci, oggi parte dello staff della nazionale italiana, era a Marassi durante il match tra Genoa e Napoli dello scorso 7 febbraio. Antonio Vergara sarebbe il nuovo nome finito nel taccuino della nazionale di Gennaro Gattuso, che sta preparando i playoff in programma a marzo, che valgono un posto per il mondiale americano.

Vergara, un nuovo nome per la nazionale

Come riportato dalla redazione di Cronache di Spogliatoio, Leonardo Bonucci, presente durante il match di campionato tra Genoa e Napoli, vinto per 3 a 2 dagli uomini di Antonio Conte, ha annotato il nome di Antonio Vergara. Il giocatore partenopeo sarebbe quindi in lizza per un posto tra i convocati per il playoff di marzo.

Rimane ancora più curioso il colloquio tra Bonucci, Oriali e lo stesso Vergara. L’ex difensore della nazionale chiede al giocatore napoletano ‘Come stai?’ e la risposta del giovane Vergara :‘Andata male’ sottolinea la voglia di dare sempre il massimo, anche ben oltre la vittoria.

Le parole di Bonucci

Il colloquio procede con Lele Oriali e Leonardo Bonucci, con il membro dello staff della nazionale azzurra che aggiunge sul talento del Napoli:

“L’importante è pedalare, questi sono segnali. Hai una bella energia, se la porti nel verso giusto ti da tanto. Mi raccomando. Con la testa sempre. Tanto poi qui c’è chi ti da una mazzata se sbagli.”

L’ex difensore della nazionale ha speso parole importanti per Antonio Vergara, invitandolo a sfruttare la sua energia, ma allo stesso tempo gestendo con intelligenza i momenti e le occasioni chiave.