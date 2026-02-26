Osimhen punisce la Juve, ma non esulta per rispetto: tifosi del Napoli infuriati

Nella notte di Champions tra Juventus e Galatasaray, ai supplementari, è stato proprio Osimhen a regalare agli ottavi ai turchi. Niente esultanza, però, per il nigeriano: un gesto che ha scatenato i suoi ex tifosi sui social, e che segnala il desiderio dell’ex Napoli di trattare ancora con i bianconeri.

Dopo il fischio finale della gara tra Juve e Galatasaray, terminata col risultato di 3-2 (5-7 complessivo) Osimhen si è presentato ai microfoni di Prime Video rilasciando dichiarazioni che non sono piaciute ai suoi ex tifosi:

“Perché non ho esultato? Non c’era bisogno. Penso sia importante rispettare un uomo al quale ho voluto bene e ha avuto una parte importante nella mia carriera, cioè Spalletti.

Abbiamo giocato male, con l’uomo in più, non c’era la necessità di festeggiare, non sono un calciatore che nasconde le emozioni. Ho visto tutta questa gente che applaudiva la Juve… Sono però contento della vittoria e di aver passato il turno”