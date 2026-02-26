Napoli, pronti due rientri: Conte ritrova due titolarissimi

In casa Napoli è tempo di tornare a macinare punti in campionato, dove l’obiettivo qualificazione Champions è di primaria importanza. La gara contro l‘Hellas Verona è proprio l’occasione giusta, visto il grande momento di difficoltà della squadra gialloblu. Inoltre arrivano garni novità da Castel Volturno: Antonio Conte è pronto a ritrovare Leonardo Spinazzola e Matteo Politano.

Hellas Verona-Napoli, pronti Politano e Spinazzola: le ultime

Arrivano ottime notizie in casa Napoli in vista della gara di sabato pomeriggio contro l’Hellas Verona. Il tecnico salentino, difatti, ha completamente ritrovato Billy Gilmour, Romelu Lukaku ha aumentato il suo minutaggio e Kevin De Bruyne ha ripreso i suoi allenamenti a Castel Volturno.

Tutto procede per il meglio lato rientri, soprattutto considerando la grande emergenza che ha colpito il Napoli in questa sciagurata stagione. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, contro l’Hellas Verona sono pienamente recuperati Spinazzola e Politano: i due non erano al meglio nella trasferta di Bergamo.

Anche sul lato Anguissa arrivano notizie positive: il centrocampista camerunense è in netto miglioramento. Vedremo nei prossimi giorni se tornerà addirittura alla convocazione per il match di sabato, o se bisognerà attendere un’ulteriore settimana.