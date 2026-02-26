Home ->

Mercato Napoli, scelto il nuovo centrocampista: l’annuncio di Fabrizio Romano

di
Il presidente del Napoli De Laurentiis esulta con l'allenatore Conte per lo Scudetto

Il Napoli di Antonio Conte guarda già all’estate: l’obiettivo è quello di rinforzare il centrocampo dopo una stagione martoriata dagli infortuni in mediana. Il DS Manna sta lavorando sottotraccia per Joao Gomes: la trattativa è viva, ma ancora lontana dalla chisuura.

Joao Gomes in pole: contatti costanti con Mendes

Fabrizio Romano è stato chiaro: nel suo ultimo video su Youtube ha confermato che il Napoli non molla la presa su Joao Gomes. La trattativa, però, dipende da tanti fattori:

“Il Napoli rimane in contatto costante con Jorge Mendes per Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolves: non ci sono solo gli azzurri, c’è tanta concorrenza, e non ha ancora bloccato il giocatore. Dipenderà dall’allenatore, dalla spesa e da tanti fattori. Ma Joao Gomes è in cima alle idee del Napoli.”

Joao Gomes saluta il pubblico
Joao Gomes saluta i tifosi al termine della sfida di Premier League tra Manchester City e Wolverhampton

L’affondo dipende da Conte (e dalla Champions)

Il centrocampista classe 2001 ha impressionato in Premier e non è un nome nuovo: già nelle scorse finestre di mercato era finito sul taccuino di Manna, ma ora sembra in cima alla lista. La concorrenza, però,è feroce: tante big europee hanno messo gli occhi sul brasiliano e il Wolves non ha nessuna fretta di cederlo a prezzo di saldo.

Tutto passa dalla conferma di mister Conte, dal budget che De Laurentiis metterà sul piatto e da come evolverà la stagione in corso, con una Champions da conquistare. L’affondo vero per Joao Gomes arriverà solo quando sarà chiaro il futuro: intanto, i contatti con Mendes restano costanti.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
