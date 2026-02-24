Home ->

Napoli, Conte tiene alta l’attenzione: accadrà domani a Castel Volturno

Antonio Conte in campo durante una partita del Napoli

Il Napoli, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, dovrà programmare la gara contro il Verona. Per tenere allenati gli azzurri senza doppio impegno, Conte ha scelto di tenere un altro allenamento congiunto a Castel Volturno nella giornata di domani. L’avversaria di questa volta sarà il Giugliano.

Napoli, domani l’allenamento congiunto contro il Giugliano

A comunicare questo allenamento congiunto è stato proprio il Giugliano sui suoi profili social. Come avvenuto in altri casi, questa sarà un’occasione per Antonio Conte per aumentare i minuti nelle gambe di alcuni calciatori non al meglio (come Gilmour e Lukaku) e magari anche testare il ritorno di alcuni azzurri dai loro stop. Chissà, quindi, se domani non si rivederà in campo anche Zambo Anguissa, che è in odore di convocazione già contro il Verona.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
