Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

McTominay a disposizione per Verona? Conte ha preso una decisione

di
McTominay perplesso durante un allenamento del Napoli

Dopo l’allenamento congiunto vinto 4-0 contro il Giugliano a Castel Volturno, arrivano segnali lato infortuni per mister Conte. Da una parte c’è preoccupazione per McTominay, dall’altra una luce in fondo al tunnel con Kevin De Bruyne che scalpita per il ritorno. Il tecnico continua a fare i conti con una rosa falcidiata, ma il rientro di KDB potrebbe cambiare tutto proprio nelle prossime settimane decisive.

McTominay non ce la fa: a Verona senza lo scozzese

Le notizie su Scott McTominay non sono per niente incoraggianti. Lo scozzese continua a sentire dolore, e secondo Il Mattino sarà difficile, se non impossibile, vederlo in campo sabato a Verona. Il fastidio persiste, e il rischio di peggiorare la situazione è troppo alto in una stagione già piena di guai muscolari.

Conte ha preso la sua decisione: niente forzature. L’obiettivo è spostare il rientro almeno a Napoli-Torino al Maradona, sperando di chiudere finalmente il ciclo delle assenze che continua a penalizzare il cammino azzurro.

Scott McTominay in azione con la maglia del Napoli durante una partita di campionato allo stadio Diego Armando Maradona
Scott McTominay in azione durante una partita di campionato allo stadio Diego Armando Maradona nel 2025

De Bruyne verso il rientro

C’è una notizia, però, che rende felici i tifosi azzurri: come riportato da Il Mattino, Kevin De Bruyne sta bruciando le tappe nel recupero. Non ha giocato il test con il Giugliano, ma è nelle fasi finali di riatletizzazione.

La speranza è di rivederlo in gruppo già la prossima settimana, pronto per essere convocato contro il Torino o per la gara casalinga successiva contro il Lecce. Una buona notizia, dunque, per mister Conte: il rientro di KDB si avvicina.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie