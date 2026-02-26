McTominay a disposizione per Verona? Conte ha preso una decisione

Dopo l’allenamento congiunto vinto 4-0 contro il Giugliano a Castel Volturno, arrivano segnali lato infortuni per mister Conte. Da una parte c’è preoccupazione per McTominay, dall’altra una luce in fondo al tunnel con Kevin De Bruyne che scalpita per il ritorno. Il tecnico continua a fare i conti con una rosa falcidiata, ma il rientro di KDB potrebbe cambiare tutto proprio nelle prossime settimane decisive.

McTominay non ce la fa: a Verona senza lo scozzese

Le notizie su Scott McTominay non sono per niente incoraggianti. Lo scozzese continua a sentire dolore, e secondo Il Mattino sarà difficile, se non impossibile, vederlo in campo sabato a Verona. Il fastidio persiste, e il rischio di peggiorare la situazione è troppo alto in una stagione già piena di guai muscolari.

Conte ha preso la sua decisione: niente forzature. L’obiettivo è spostare il rientro almeno a Napoli-Torino al Maradona, sperando di chiudere finalmente il ciclo delle assenze che continua a penalizzare il cammino azzurro.

De Bruyne verso il rientro

C’è una notizia, però, che rende felici i tifosi azzurri: come riportato da Il Mattino, Kevin De Bruyne sta bruciando le tappe nel recupero. Non ha giocato il test con il Giugliano, ma è nelle fasi finali di riatletizzazione.

La speranza è di rivederlo in gruppo già la prossima settimana, pronto per essere convocato contro il Torino o per la gara casalinga successiva contro il Lecce. Una buona notizia, dunque, per mister Conte: il rientro di KDB si avvicina.