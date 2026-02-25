“Impatto incredibile!”, piovono complimenti a sorpresa per l’ex Napoli

Dalla Turchia sono arrivate parole al miele per un ex Napoli, il vicepresidente del Galatasaray Abdullah Kavukcu in una lunga intervista rilasciata a Gazzetta.it, ha infatti posto i riflettori su Noa Lang, l’ala olandese trasferitasi in Turchia a gennaio, sta vivendo una vera e propria rinascita ad Istanbul. Kavukcu ha infatti dichiarato:

“Lang era seguito da società prestigiose. Il suo impatto è stato incredibile”.

Parole che raccontano più di un semplice apprezzamento ma che indicano come Lang abbia finalmente trovato la continuità e centralità nel progetto tecnico del Galatasaray, dimostrando il suo valore in poco tempo dopo la breve parentesi partenopea.

La rinascita di Lang

Dopo una prima parte di stagione complicata all’ombra del Vesuvio, Lang ha saputo trasformare il prestito in Turchia in un’occasione per rilanciarsi. Velocità, dribbling e capacità di incidere nei momenti chiave della partita, sono le capacità che i tifosi del Galatasaray stanno apprezzando maggiormente dell’ala ex Napoli. Per i tifosi è già un elemento cardine della squadra e i dirigenti non nascondono l’orgoglio di averlo in squadra.

Secondo il vicepresidente, la gestione del calciatore ha seguito la stessa filosofia adottata con altri grandi nomi:

“Quando ci siamo mossi per Osimhen, è stata una trattativa complessa a causa delle cifre elevate. Con Lang abbiamo dimostrato stessa capacità di costruire opportunità importanti per il club”.

Rimpianto per il Napoli

Noa Lang, in poche settimane, ha conquistato consensi e applausi che sono mancati nella sua esperienza in maglia azzurra. Il Napoli osserva da lontano mentre l’olandese mostra che nel contesto giusto il talento può davvero esplodere. Mentre i tifosi del Napoli rimpiangono la cessione prematura, i tifosi del Galatasaray se lo coccolano definendolo addirittura il: “Neymar olandese”.