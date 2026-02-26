Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Dall’Inter pungono ancora sullo Scudetto del Napoli: le parole riaprono la polemica

di
Collage con i dirigente dell'Inter e i giocatori del Napoli che sollevano lo Scudetto

Lo Scudetto dello scorso anno resta una soddisfazione enorme per tutta la città e, a suo tempo, una delusione che non è andata giù agli avversari dell’Inter. È tornato a parlarne il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, il quale ha nuovamente riaperto la polemica in merito alle tante partite in più giocate dai rivali neroazzurri nella scorsa stagione.

Ausilio torna sullo Scudetto del Napoli: “Troppe partite in più di loro”

Hanno dominato lo scorso campionato i riferimenti alla disparità di impegni fra Inter e Napoli. Spesso in casa neroazzurra ci hanno tenuto a sottolineare l’impegno dell’Inter su tutti i fronti (sino alla semifinale in Coppa Italia, sino alla finale in Champions League) a contrario del Napoli, impegnato solo in campionato per praticamente tutta la stagione. Ausilio ha nuovamente rimarcato questa differenza al podcast “Colpi da maestro”:

“L’anno scorso siamo arrivati secondi ad un punto dal Napoli, ma abbiamo giocato 23 partite in più. Gli va riconosciuto il metito, hanno meritato di vincere, ma quando giochi praticamente un girone in più rispetto al tuo avversario è normale perdere qualche energia”.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie