Dall’Inter pungono ancora sullo Scudetto del Napoli: le parole riaprono la polemica

Lo Scudetto dello scorso anno resta una soddisfazione enorme per tutta la città e, a suo tempo, una delusione che non è andata giù agli avversari dell’Inter. È tornato a parlarne il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, il quale ha nuovamente riaperto la polemica in merito alle tante partite in più giocate dai rivali neroazzurri nella scorsa stagione.

Ausilio torna sullo Scudetto del Napoli: “Troppe partite in più di loro”

Hanno dominato lo scorso campionato i riferimenti alla disparità di impegni fra Inter e Napoli. Spesso in casa neroazzurra ci hanno tenuto a sottolineare l’impegno dell’Inter su tutti i fronti (sino alla semifinale in Coppa Italia, sino alla finale in Champions League) a contrario del Napoli, impegnato solo in campionato per praticamente tutta la stagione. Ausilio ha nuovamente rimarcato questa differenza al podcast “Colpi da maestro”: