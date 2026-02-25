Home ->

Napoli, decisione presa per il big! L’affare a giugno si farà: i dettagli

Giovanni Manna in campo per la Serie A 2025/2026

Il Napoli ha trovato il suo centravanti del futuro, e sembra non volerlo mollare più: Rasmus Hojlund, prestato dal Manchester United quest’estate, sarà con ogni probabilità riscattato a fine stagione, a prescindere dalla qualificazione in Champions.

Hojlund, riscatto assicurato: il Napoli ha già deciso

Come ricordato da Il Corriere dello Sport, il riscatto da 44 milioni (più bonus e percentuali sul futuro) diventa obbligatorio solo con la qualificazione in Champions. Ma la vera notizia è che la società lo eserciterebbe comunque: Hojlund è visto come un asset a lunghissimo termine.

Un 9 da crescere che tra un paio d’anni potrebbe valere il doppio. Età, personalità, e adattamento alla Serie A: il margine di miglioramento è altissimo, e Rasmus vestirà la maglia del Napoli per tanto tempo ancora.

Hojlund convince il Napoli.
Buone notizie per il Hojlund: il Napoli vuole blindarlo.

I numeri di Hojlund: crescita esponenziale del danese

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Hojlund in campionato ha segnato 8 reti in 22 partite, con 21 da titolare e quasi 1.800 minuti nelle gambe. Il resto del tempo, invece, lo passa a fare l’uomo-squadra perfetto per Conte.

Non è un caso che mister Antonio Conte lo consideri intoccabile: il ragazzo che al Manchester United faticava a trovare continuità, è ormai rinato a suon di gol e incredibili prestazioni di sacrificio per la squadra. E la dirigenza azzurra lo sa benissimo: farselo scappare, ora, è impossibile.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
